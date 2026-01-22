Santilli se reúne este jueves con Frigerio y sumará un nuevo apoyo para la reforma laboral

El ministro del Interior sigue cosechando apoyos para el debate en el Congreso.

Hoy 08:39

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este jueves con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, como parte de los encuentros que viene manteniendo en distintas jurisdicciones del país en busca de apoyos para la reforma laboral.

La cita tendrá lugar a las 10.30 en la capital de Entre Ríos, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

Santilli recogió ayer los frutos de su gira por Neuquén, donde se llevó el compromiso de su gobernador, Rolando Figueroa, de apoyar en el Congreso la reforma laboral.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, expresó Santilli.

Para el funcionario, avanzar en un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

Cuántos gobernadores apoyan

Hasta el momento, Santilli consiguió el respaldo de 5 gobernadores para la reforma laboral: Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Con el respaldo que expresará Frigerio, esa suma ascenderá este jueves a seis mandatarios provinciales.