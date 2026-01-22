Un aluvión de estrenos se suman a la cartelera de Cine Sunstar

Jueves, día de novedades para los amantes del séptimo arte. Ingresá en la nota y disfrutá de los avances de todas las películas que vas a poder disfrutar en las salas de Sunstar.

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son seis las novedades que llegan para disfrute de los cinéfilos santiagueños.

Sin Piedad . Ambientada en un futuro cercano, un detective despierta atado a una silla de ejecución, siendo juzgado por el asesinato de su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la jueza Maddox, un avanzado sistema de inteligencia artificial, o enfrentarse a la muerte inmediata.

El susurro . Lucía y Adrián, dos hermanos que huyen de la oscura herencia de su padre vampiro, llegan a una casona aislada en el bosque, buscando refugio del pasado. Su intento de olvidar se interrumpe cuando un gato lestrae un dedo humano, lo que revela un secreto aterrador: sus vecinos forman parte de una red criminal que secuestra adolescentes para producir películas snuff, y planean deshacerse de ellos. Mientras Lucía lucha por proteger a su hermano, deberá enfrentar una oscura maldición familiar que los persigue en su aparente refugio.

Terror en Silent Hill: regreso al infierno . Una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra un pueblo antaño reconocible y se topa con figuras terroríficas tanto familiares como nuevas, y empieza a cuestionarse su propia cordura.

Tom y Jerry: la brújula mágica . Nuestro dúo favorito de gato y ratón se embarca en una nueva aventura a través del tiempo. Jerry, curioso y travieso, se cuela en el Museo Metropolitano para ver la legendaria Brújula Astral, mientras Tom, su eterno perseguidor y nuevo guardia del museo, intenta detenerlo.

Marty Supremo . Ambientada en el vibrante mundo del tenis de mesa de los años 50, Marty Supreme sigue a Marty Mauser, un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la película narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión engrandeza.