Ganate entradas para el Festival del Artesano 2026: cómo participar y quiénes tocan en Ojo de Agua

Junto a Tarjeta Sol, Diario Panorama lanza un sorteo por Facebook para el tradicional festival que tendrá como figura central a Luciano Pereyra y se realizará el 27 y 28 de febrero.

Hoy 10:15

Se viene uno de los eventos culturales más esperados del sur santiagueño y Diario Panorama sortea entradas para que los lectores puedan disfrutar del Festival Nacional del Artesano “Por los Niños” 2026, que se realizará los días 27 y 28 de febrero en la ciudad de Villa Ojo de Agua.

El sorteo se llevará a cabo a través de la página de Facebook de Diario Panorama y participar es muy simple. Quienes quieran sumarse deberán:

• Seguir las cuentas de Diario Panorama y Tarjeta Sol en Facebook

• Darle “me gusta” a la publicación del sorteo

• Mencionar a amigos en los comentarios

• Compartir la publicación para tener más chances

De esta manera, los participantes ya estarán en carrera para ganar entradas y vivir dos noches a puro folklore y música popular.

Un festival con grandes figuras

El Festival Nacional del Artesano celebrará en 2026 su 29ª edición y volverá a instalarse como uno de los encuentros culturales más importantes de la región. La grilla artística estará encabezada por Luciano Pereyra, una de las máximas figuras de la música argentina.

Además, subirán al escenario Cantores del Monte, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas y Lázaro Caballero, conformando una programación de primer nivel que promete dos jornadas inolvidables.

El evento se desarrollará en el predio del Club Atlético Instituto y mantiene su espíritu solidario, familiar y cultural, con una propuesta que combina música, tradición y encuentro comunitario.

La edición 2026 cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Villa Ojo de Agua y del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que acompañan este festival de fuerte arraigo popular.

Ahora, con el sorteo de entradas, la invitación está hecha: participar es fácil y la recompensa es vivir una verdadera fiesta del folklore en Ojo de Agua.