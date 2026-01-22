Ingresar
"¡No dejes que me sacrifiquen!": el mensaje con el que se busca una familia para gatito con deformidad

En las redes circula la imagen de un gatito que sufre una deformidad que le impide usar sus patitas traseras.

Hoy 09:15

La imagen de un gato con problemas de salud inundó las redes sociales en las últimas horas y un número de teléfono espera el contacto que le permita al animal llevar una vida lo más normal posible.

"¡No dejes que me sacrifiquen!", destaca la imagen del gatito que utiliza una silla de ruedas para moverse mejor.

Si puedes adoptarlo o conoces a una familia que pueda hacerlo, puedes comunicarte al 385-4771411. ¡Muchas gracias!

TEMAS mascota

