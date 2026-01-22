Tras una cinematográfica persecución, la policía detiene a cuatro personas y secuestra más de ocho kilos de cocaína

Un control vehicular en el departamento Río Hondo derivó en una persecución policial. La droga está valuada en más de 119 millones de pesos.

Hoy 09:57

Durante un operativo preventivo y de investigación contra el narcotráfico, la Policía logró asestar un nuevo golpe al tráfico de estupefacientes al secuestrar 8 kilos con 307 gramos de cocaína, tras una persecución y la detención de cuatro personas en el departamento Río Hondo.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 211, en el tramo comprendido entre la localidad de Los Núñez y la ciudad de Termas de Río Hondo, cuando efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron la marcha de un automóvil Fiat Argo, color gris, en el que se desplazaban cuatro ocupantes.

Al momento de realizar las preguntas de rigor y solicitar la documentación del rodado, los efectivos advirtieron nerviosismo y preocupación en los ocupantes, circunstancia ante la cual el conductor de manera repentina emprendió la fuga, dando inicio a una persecución por caminos de la zona. Durante la huida, a unos 300 metros del puesto de control, los sospechosos se desprendieron de parte del cargamento, arrojándolo a la vera del camino y continuando su marcha.

La persecución finalizó aproximadamente 10 kilómetros más adelante, en inmediaciones de la localidad de El Brete, donde el vehículo fue finalmente interceptado. Allí, los policías procedieron a hacer descender a los ocupantes, quedando bajo custodia de los investigadores, mientras el resto de los efectivos regresaron sobre el trayecto recorrido, donde encontraron cuatro paquetes rectangulares de color amarillo, envueltos con cinta adhesiva.

Posteriormente, una minuciosa requisa del vehículo permitió el secuestro de cuatro ladrillos más de cocaína, que se sumaron a los cuatro arrojados durante la fuga, totalizando así ocho paquetes rectangulares, con un peso total de 8 kilos con 307 gramos, que tras la prueba de campo confirmaron la presencia de cocaína. La droga fue valuada en más de $119.000.000 (ciento diecinueve millones de pesos).

Por orden del Juzgado Federal N° 1, los involucrados quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal. Además, se procedió al secuestro del automóvil Fiat Argo y de tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes, junto con la totalidad de la sustancia estupefaciente incautada.

Cabe destacar que este procedimiento se encuentra vinculado a una causa en instrucción en la que se investiga a un distribuidor de estupefacientes en zonas norte y sur de la Capital santiagueña, quien se proveería de droga desde la provincia de Tucumán, utilizando caminos alternativos para su ingreso a Santiago del Estero.