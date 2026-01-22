He-Man regresa al cine: Masters of the Universe presentó su primer tráiler y confirmó estreno para 2026

Se lanzó el primer tráiler oficial de Masters of the Universe, la nueva adaptación cinematográfica de la clásica saga de fantasía creada por Mattel, que llegará exclusivamente a los cines el 5 de junio de 2026.

Hoy 13:19

La película está protagonizada por Nicholas Galitzine, quien encarna al príncipe Adam, heredero de Eternia y al héroe He-Man. En la historia, el personaje regresa a su planeta natal tras haber pasado años en la Tierra y recupera la mítica Espada del Poder para enfrentarse a Skeletor, el villano central de la saga, interpretado por Jared Leto.

La dirección está a cargo de Travis Knight, reconocido por trabajos como Kubo and the Two Strings y Bumblebee, considerada por muchos como la mejor entrega de la franquicia Transformers. Su participación genera expectativas positivas, aunque resta conocer cuánta libertad creativa tuvo para adaptar este universo tan conocido.

El elenco se completa con Camila Mendes como Teela, Idris Elba, Alison Brie, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, James Purefoy, Charlotte Riley y Kristen Wiig, conformando un reparto de alto perfil.

Según trascendió, Masters of the Universe contó con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares, una apuesta ambiciosa para el cine actual. La producción corre por cuenta de Amazon, que busca relanzar la franquicia con una versión épica y de gran escala.

El tráiler anticipa una propuesta cargada de acción, fantasía y efectos visuales, con la intención de atraer tanto a los seguidores históricos de He-Man como a nuevas generaciones.