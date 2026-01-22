Llegaron más vacunas contra el dengue a Santiago del Estero y amplían la vacunación hasta los 59 años

Las nuevas dosis fueron enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación y estarán disponibles en Capital y La Banda. La ampliación se da en un contexto de alerta por la circulación del serotipo DEN3 en el país.

Hoy 14:11

La provincia de Santiago del Estero recibió nuevas dosis de vacunas contra el dengue, en el marco del refuerzo de la campaña nacional de inmunización y ante la confirmación de la circulación del serotipo DEN3 en la Argentina. Además, se anunció la ampliación del rango etario de vacunación, que ahora alcanzará a personas de entre 39 y 59 años.

Así lo confirmó en diálogo con Noticiero 7 la Dra. Florencia Coronel, jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, quien precisó que, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, ya se registran 14 casos de dengue en el país, todos vinculados a personas con antecedentes de viaje.

“Lo que más se destaca es la circulación del serotipo DEN3, que no era habitual en nuestro país, donde históricamente predominaban el DEN1 y el DEN2. Clínicamente no hay diferencias en los síntomas, pero sí es importante identificarlo mediante estudios de laboratorio”, explicó la funcionaria.

En ese sentido, Coronel remarcó que ante síntomas como fiebre y dolor muscular, sin manifestaciones respiratorias, es fundamental consultar al sistema de salud y realizar el test correspondiente. Si bien aclaró que en Santiago del Estero no hay circulación viral activa, advirtió que se debe mantener el estado de alerta, especialmente teniendo en cuenta el cambio climático y la proximidad de la temporada habitual de dengue, que suele comenzar entre marzo y abril.

En relación con la vacunación, la profesional detalló que el envío de nuevas dosis desde Nación tiene como objetivo ampliar la cobertura etaria. “El año pasado vacunábamos a personas de 15 a 39 años. A partir de esta semana vamos a incorporar al grupo de 39 a 59 años, inicialmente en Capital y La Banda, donde ya se venía desarrollando la campaña”, señaló.

Las dosis comenzarán a distribuirse desde hoy en los vacunatorios habituales y, desde la próxima semana, la vacuna estará disponible para este nuevo grupo. Además, se recordó que el esquema completo consta de dos dosis, y que quienes hayan recibido la primera el año pasado pueden completar el esquema, respetando un intervalo mínimo de tres meses. “No importa cuánto tiempo haya pasado: es fundamental completar las dos dosis para estar protegidos frente a los cuatro serotipos”, subrayó Coronel.

Por su parte, desde la Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Cintia Campos Espeche hizo hincapié en la importancia de la prevención domiciliaria, especialmente tras las lluvias persistentes registradas en las últimas semanas. “El rol del vecino es clave. El mosquito Aedes aegypti elige reproducirse dentro de los domicilios, por eso es fundamental revisar patios, dar vuelta recipientes y eliminar todo objeto en desuso que pueda acumular agua”, indicó.

Desde el Ministerio de Salud provincial destacaron que en los últimos meses se observa una mayor participación de la comunidad en las tareas de control focal y descacharreo, y reiteraron el llamado a sostener estas acciones como principal herramienta para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.