Cuándo es el próximo amistoso de pretemporada de Güemes

El equipo de Juan Vita continúa con su preparación y afrontará su tercer ensayo este sábado en el Arturo Jiya Miranda ante San Martín de Tucumán, antes del inicio de la Primera Nacional.

Hoy 15:57

Güemes avanza con su puesta a punto de cara a una nueva temporada y ya tiene confirmado su próximo compromiso de pretemporada. Luego de los amistosos disputados frente a la Reserva de Atlético Tucumán en la Isla y ante Unión Santiago en el estadio Roberto Molinari, el Gaucho se prepara para una nueva prueba exigente.

El tercer amistoso del ciclo se jugará el sábado, desde las 9 de la mañana, en el Arturo "Jiya" Miranda, donde el conjunto santiagueño se medirá ante San Martín de Tucumán. Será una buena oportunidad para seguir ajustando piezas y sumar minutos de fútbol ante un rival de jerarquía.

Además, ya está definido el último ensayo antes del arranque oficial: Güemes enfrentará a Mitre el 31, en el clásico amistoso previo al inicio del campeonato, un partido que siempre genera expectativa en la previa de la competencia.

En cuanto al debut oficial, el elenco gaucho comenzará su camino en la Primera Nacional el 15 de febrero, desde las 17, cuando juegue como local, dando inicio a una temporada que lo encuentra con ilusiones renovadas.