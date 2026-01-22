Se amplía la vacunación contra el dengue hasta los 59 años en Capital y Banda

El Ministerio de Salud confirmó que la campaña se extiende al grupo etario de 39 a 59 años, sumándose a quienes ya venían siendo vacunados. La medida rige en Capital y Banda, zonas con mayor incidencia histórica.

El Ministerio de Salud de la Provincia informa que, a partir de esta semana, se amplía la campaña de vacunación contra el dengue para personas de 39 a 59 años, sumándose al grupo que ya venía siendo vacunado de 15 a 39 años, en una primera etapa en los departamentos Capital y Banda, debido a la mayor incidencia histórica de la enfermedad en estas zonas.

La Dra. Florencia Coronel, jefa del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, explicó que la ampliación responde al envío de nuevas dosis por parte nación y a la estrategia de fortalecer la prevención en los territorios de mayor riesgo. “La vacuna es gratuita, no requiere orden médica y se aplica en dos dosis con un intervalo mínimo de tres meses. Es fundamental completar el esquema para lograr una adecuada protección frente a los cuatro serotipos del virus”, remarcó.

La vacunación está destinada a personas de 15 a 59 años, hayan tenido o no dengue, y se encuentra disponible en todos los vacunatorios de Capital y Banda. En el caso de quienes hayan cursado la enfermedad, deben esperar seis meses para iniciar la vacunación. No pueden vacunarse personas embarazadas, en período de lactancia, inmunosuprimidas o con antecedentes de reacciones alérgicas a dosis previas.

En cuanto a la situación epidemiológica, la Dra. Coronel señaló que actualmente no se registra circulación del virus del dengue en la provincia, aunque destacó la importancia de mantenerse alertas ante el contexto nacional y las condiciones climáticas. “El último boletín epidemiológico nacional informa la circulación del serotipo DEN-3 en personas viajeras. Clínicamente no hay diferencias con otros serotipos, por lo que ante síntomas como fiebre y dolor muscular, sin síntomas respiratorios, se recomienda consultar y en el centro de salud más cercano”, indicó.

Por su parte, desde la Dirección de Vectores, la educadora para la salud Cintia Campos destacó el trabajo preventivo que se realiza durante todo el año, especialmente reforzado en las últimas semanas por las lluvias persistentes. “Estamos intensificando las acciones de control focal, descacharrado y trabajo territorial junto a municipios y equipos de la Dirección de Atención Primaria de la Salud. El rol del vecino es clave: después de cada lluvia es fundamental revisar patios, eliminar recipientes en desuso y evitar la acumulación de agua”, señaló.

Campos subrayó además una mayor participación comunitaria en los barrios, con vecinos y organizaciones que se suman activamente a las tareas de prevención. “La prevención del dengue es una tarea colectiva y sostenida, que requiere del compromiso de todos”, concluyó.

Desde el Ministerio de Salud se recuerda que la vacunación y las medidas de prevención domiciliarias son las principales herramientas para reducir el riesgo de dengue y proteger la salud de la población.