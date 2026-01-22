EEUU apuesta por la diplomacia en Venezuela: nombró a una nueva encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos

Laura F. Dogu es una funcionaria de carrera del Servicio Exterior estadounidense y cuenta con un extenso historial en la región y en asuntos de seguridad internacional.

Estados Unidos nombró a la diplomática Laura F. Dogu como encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos para Venezuela, en un movimiento que marca la reanudación gradual de las relaciones con Caracas tras años de ruptura diplomática y una crisis interna sin precedentes.

La designación de Dogu llega en un momento clave, con la gestión de Delcy Rodríguez bajo escrutinio internacional y en medio de cambios en el panorama político venezolano tras la captura y extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos.

Antes de asumir este nuevo reto, Dogu fue embajadora en Honduras y Nicaragua, así como asesora de política exterior para el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine.

También desempeñó roles clave en la Embajada de Estados Unidos en México y en operaciones de recuperación de rehenes del FBI.

Dogu, que domina español, turco y árabe, ha sido reconocida con premios como el Barbara M. Watson a la Excelencia Consular y dos Premios Presidenciales al Mérito.

La diplomática asumirá el cargo en reemplazo de John McNamara, que seguirá al frente de la representación estadounidense en Colombia.

La llegada de Dogu ocurre mientras el régimen de Venezuela intenta proyectar una imagen de apertura hacia Estados Unidos, en medio de la presión por acuerdos energéticos y la liberación de presos políticos.

La nueva encargada de negocios será responsable de liderar la reapertura de la misión diplomática en un país donde el personal estadounidense fue retirado en 2019, tras la ruptura de relaciones promovida por el anterior régimen chavista.

Según fuentes diplomáticas, Dogu encabezará las negociaciones bilaterales junto al secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, quienes reportarán directamente a la Casa Blanca.

El contexto en Venezuela sigue siendo incierto. Delcy Rodríguez ha intentado reorganizar el gabinete y promover acuerdos petroleros, pero su gestión está marcada por denuncias de opacidad, represión y falta de garantías democráticas. La ONG Foro Penal reporta que, a pesar de los recientes anuncios de liberaciones, hasta el 19 de enero solo se han verificado 143 excarcelaciones y permanecen 777 presos políticos en el país.

La diplomacia estadounidense considera estratégico restablecer su presencia en Caracas para monitorear la evolución política y defender los intereses de los ciudadanos y empresas estadounidenses en la región. En su discurso en Davos, el presidente Donald Trump insistió en que la nueva etapa con Venezuela implica “trabajo y diálogo sin temor a las diferencias”, aunque evitó referirse directamente a la invitación pendiente a Rodríguez para visitar Washington.

Por su parte, la sociedad civil venezolana y organizaciones como la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex) insisten en la necesidad de eliminar la persecución y la censura contra periodistas y trabajadores de la comunicación. La exigencia de justicia y garantías mínimas de libertad de prensa se suma a la agenda de demandas que la nueva jefa de misión estadounidense tendrá que abordar en su gestión.

La diplomática asume el reto de restablecer el diálogo en un contexto de desconfianza y tensión, con la mirada puesta en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de estabilidad política en Venezuela.