Manuel Adorni recibió en Casa Rosada al nuevo embajador de Italia en la Argentina

Hubo un respaldo del país europeo a las reformas que implementó la gestión Milei.

Hoy 18:44

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este jueves al flamante embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, con quien conversó sobre los proyectos a futuro vinculados al acuerdo Mercosur-Unión Europea, el escenario internacional y las oportunidades de cooperación que se abren a partir de una mayor integración comercial.

En el encuentro en Casa Rosada también se analizó el avance de las reformas que se están llevando adelante en la Argentina desde la asunción de Javier Milei, se indicó en un comunicado de la Jefatura de Gabinete.

“En ese marco, Italia expresó su respaldo al proceso de transformación que impulsa el Gobierno argentino y se reafirmó la voluntad de continuar profundizando el diálogo bilateral. El encuentro formó parte del fortalecimiento de la agenda de cooperación entre la Argentina e Italia”, se informó.

Por su parte, la cuenta de X de la Embajada italiana sostuvo sobre el encuentro: “Satisfacción recíproca por el nivel excepcional de las relaciones entre Italia y Argentina y compromiso mutuo de seguir fortaleciéndolo en todos los ámbitos. También se abordaron temas de política interna, comenzando por las reformas que el Gobierno tiene en agenda”.

La semana pasada, el presidente Javier Milei había recibido las cartas credenciales del embajador Nicoletti, quien inició así formalmente su misión en Buenos Aires, acompañado por el canciller Pablo Quirno.

Nicoletti representa al gobierno italiano que lidera la primera ministra, Giorgia Meloni, una de las principales aliadas internacionales de Milei a raíz de la sintonía ideológica entre ambos.