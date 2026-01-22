Condenan a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

La defensa de Tetsuya Yamagami había solicitado prisión por no más de 20 años, argumentando que era víctima de un grupo religioso.

La Corte del Distrito de Nara sentenció este miércoles con cadena perpetua a Tetsuya Yamagami, el hombre que disparó mortalmente al ex primer ministro japonés Sinzo Abe en 2022.

Los fiscales pidieron perpetua para Yamagami, de 45 años, tras considerar el acto de asesinar al ex jefe del Gobierno con un arma de fuego casera en un mitin político al aire libre como “un crimen sin precedentes en la historia de la posguerra del país”.

Abe fue tiroteado mortalmente el 8 de julio de 2022 mientras pronunciaba un discurso electoral en la ciudad de Nara, para apoyar a un candidato del Partido Liberal Democrático (PLD) a la Cámara de Representantes. Yamagami fue detenido en el lugar de los hechos.

Yamagami admitió haber asesinado a Abe durante su juicio en la Corte del Distrito de Nara, y dijo que perpetró el crimen por odio hacia la Iglesia de la Reunificación, ya que su familia se arruinó por las donaciones de su madre a ese grupo religioso, del cual pensó que tenía vínculos estrechos con Abe y otros políticos japoneses.

La defensa de Yamagami había solicitado prisión por no más de 20 años, argumentando que era víctima de un grupo religioso y que su "trágica" circunstancia le motivó para matar a Abe.

Tras la detención de Yamagami, el Gobierno lanzó una investigación contra la Iglesia de la Reunificación por pedir donaciones ruinosas a sus miembros, lo que condujo a la Corte del Distrito de Tokio a ordenar su disolución y eliminar sus beneficios fiscales como organización religiosa.