La Municipalidad continúa con los operativos de fumigación contra el dengue

La Dirección de Calidad de Vida realizó los procedimientos para reducir riesgos de proliferación del dengue.

Hoy 20:13

Dando continuidad a los cronogramas semanales, la Dirección de Calidad de Vida de la Capital realizó nuevos operativos de fumigación para reducir el riesgo de proliferación del dengue.

En esta oportunidad, los operarios intervinieron en los barrios Parque, San Francisco, El Triángulo y Juan XXIII, abarcando todos los espacios verdes, calles y sectores de uso público.

Se recuerda a los vecinos que, para hacer más eficientes estos procedimientos, se deben tomar medidas de prevención en cada domicilio particular, como eliminar los recipientes que acumulen agua, mantener el césped corto y utilizar repelentes.