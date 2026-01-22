Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 ENE 2026 | 28º
X
Regionales

Un camión que transportaba una retroexcavadora chocó y derrumbó un puente peatonal en Rosario

El tránsito permanece interrumpido y no se reportaron heridos.

Hoy 21:06
puente rosario

Un camión que transportaba una máquina retroexcavadora chocó y derrumbó un puente peatonal sobre la Ruta Nacional A008, a la altura del kilómetro 18, en la ciudad de Rosario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en el sentido norte hacia el puente Rosario-Victoria durante la tarde de este jueves, y no hubo heridos.

Vialidad Nacional remarcó que ese sentido de circulación es desviado en Ovidio Lagos (RP 18) hacia la Ruta Nacional A012.

La estructura quedó tendida sobre la calzada, mientras que las autoridades llevan a cabo un operativo para retirar el material.

A su vez, la maquinaria quedó sobre el semirremolque y el conductor no sufrió lesiones.

TEMAS Rosario

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Tras una cinematográfica persecución, la policía detiene a cuatro personas y secuestra más de ocho kilos de cocaína
  3. 3. “Si me apuntaban, todo hubiese sido distinto”: habló el comerciante al que motochorros intentaron asaltar
  4. 4. Central Córdoba pone primera ante Gimnasia de Mendoza en el Madre de Ciudades
  5. 5. Durante un control, atrapan a un peligroso narco con cocaína en su poder
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT