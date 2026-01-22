Un camión que transportaba una retroexcavadora chocó y derrumbó un puente peatonal en Rosario

El tránsito permanece interrumpido y no se reportaron heridos.

Hoy 21:06

Un camión que transportaba una máquina retroexcavadora chocó y derrumbó un puente peatonal sobre la Ruta Nacional A008, a la altura del kilómetro 18, en la ciudad de Rosario.

El hecho ocurrió en el sentido norte hacia el puente Rosario-Victoria durante la tarde de este jueves, y no hubo heridos.

Vialidad Nacional remarcó que ese sentido de circulación es desviado en Ovidio Lagos (RP 18) hacia la Ruta Nacional A012.

La estructura quedó tendida sobre la calzada, mientras que las autoridades llevan a cabo un operativo para retirar el material.

A su vez, la maquinaria quedó sobre el semirremolque y el conductor no sufrió lesiones.