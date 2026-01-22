Arrancan los entrenamientos de Inferiores en Central Córdoba con un staff técnico completo para 2026

Con el inicio de los entrenamientos, cada división comenzó sus tareas específicas bajo la conducción de sus respectivos cuerpos técnicos.

Hoy 22:05

El Club Atlético Central Córdoba dio inicio a los entrenamientos de sus Divisiones Inferiores, marcando el comienzo formal de la temporada 2026 en el marco de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. La puesta en marcha se realizó en el estadio Alfredo Terrera con un staff técnico y profesional completo, orientado al desarrollo deportivo, físico y humano de los futbolistas juveniles.

La coordinación general del fútbol juvenil está a cargo de Andrés Lettera, acompañado por Adrián Jiménez como subcoordinador. En tanto, la preparación física general será conducida por Gustavo Miqueri, quien se desempeña como Coordinador de Preparadores Físicos, estableciendo los lineamientos de trabajo para todas las categorías.

Trabajo por divisiones

Con el inicio de los entrenamientos, cada división comenzó sus tareas específicas bajo la conducción de sus respectivos cuerpos técnicos.

Las categorías formativas también pusieron primera:

Cuarta División: Juan Contreras y Juan Alurralde (DT) – Franco Cardozo (PF)

Quinta División: Mariano Vergara y Marcos Torres (DT) – Ignacio Juárez (PF)

Sexta División: José Luis Santillán y Eduardo Lugones (DT) – Nicolás Argañaraz (PF)

Séptima División: Luis Bordi y José Mattar (DT) – Jacobo Ruiz (PF)

Octava División: Matías Pato y Santiago Ríos (DT) – Dante Jiménez (PF)

Novena División: Diego Suárez y Germán Montenegro (DT) – Matías Ferreyra (PF)

Décima División: Ramiro Schiava y Luciano Yudi (DT) – Pablo Ingratti (PF)

En paralelo, también comenzó la actividad la Primera del fútbol local, bajo la conducción de Mario Britos y Daniel Pérez, con César Adauto como Preparador Físico.

Apoyo integral al futbolista

El arranque de la temporada incluye además el trabajo del área de Captación, encabezada por Luis Toscano, fundamental en la detección y seguimiento de nuevos talentos.

A esto se suma un equipo interdisciplinario que acompaña el día a día de los juveniles: los médicos Juan Felipe Salvatierrra, Daniel Maldonado y Mauro Palomino; los kinesiólogos Bernardo Alfonzo y Diego Acosta; la nutricionista Josefina Lobo Ortiz y el masajista Franco Gerez. En el área de Utilería, la coordinación está a cargo de Luciano Rodríguez, junto a su equipo de trabajo.

Con el inicio de los entrenamientos, Central Córdoba vuelve a poner el foco en sus Divisiones Inferiores, reafirmando su apuesta por la formación, la planificación y el trabajo sostenido, pilares clave para el crecimiento deportivo e institucional del club.