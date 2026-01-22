“Belén”, la película argentina de Dolores Fonzi, quedó fuera de la competencia por el Oscar 2026

La cinta nacional había sido incluida en la shortlist de 15 films, pero no logró ingresar a la terna final de Mejor Película Internacional. Las nominaciones se anunciaron este jueves en Hollywood.

Hoy 22:14

La película argentina “Belén”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, finalmente no fue nominada al Oscar 2026 en la categoría Mejor Película Internacional. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer este jueves 22 de enero el listado oficial de candidatas, del que quedó afuera el film nacional, pese a haber integrado la prestigiosa shortlist de 15 producciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se llevará a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se entregarán las estatuillas a lo mejor del cine mundial.

Las cinco películas que sí lograron ingresar en la terna final son: “Sentimental Value” (Noruega), “The Secret Agent” (Brasil), “It Was Just an Accident” (Francia), “Sirât” (España) y “The Voice of Hind Rajab” (Túnez). La categoría presenta este año una marcada presencia del cine europeo y latinoamericano.

En Argentina, la expectativa era alta. “Belén” había sido elegida por la Academia local como representante oficial del país y logró mantenerse entre las 15 preseleccionadas, un paso clave en el camino hacia la nominación definitiva.

La película está inspirada en hechos reales y basada en el libro “Somos Belén”, de Ana Correa. La historia sigue a una joven tucumana acusada de homicidio agravado, en un caso que generó un profundo debate social sobre los derechos reproductivos en Argentina. Además, el film había sumado visibilidad internacional al obtener una nominación a los Premios Goya 2026 en la categoría Mejor Película Iberoamericana.

Si bien “Belén” no logró entrar en la terna final de los Oscar, su recorrido por festivales, su presencia en la shortlist y el reconocimiento en otros premios consolidan el creciente posicionamiento del cine argentino en el escenario internacional.