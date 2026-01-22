Pablo Ledesma y la "chicana" para su amigo Pablo Ávila: "Lo bueno es que quedó para mí"

Luego del 4-0 ante Vélez en el duelo de ida, el DT del Albo destacó el funcionamiento del equipo, pidió cautela de cara a la revancha y dejó una chicana amistosa tras ganarle el cruce de entrenadores a su colega.

22/01/2026

Tras quedarse con un contundente 4 a 0 en el partido de ida, Pablo Ledesma analizó el gran presente de Central Argentino, valoró la jerarquía de su plantel y puso el foco en lo que será la revancha del próximo domingo. Pese a la amplia diferencia, el entrenador dejó en claro que la serie todavía no está cerrada.

“Esto no es novedad, el equipo tiene grandes jugadores y de jerarquía, incluso los que quedan afuera. A veces se me arma un problema cuando tengo que citar porque digo mirá a quién dejamos afuera, entra otro y lo hace bien”, explicó Ledesma, remarcando la competencia interna y el buen funcionamiento colectivo. Y agregó: “No me sorprende porque venimos jugando bien, pero hay que tener en cuenta que todavía faltan 95 minutos que hay que ir a jugarlos”.

Pensando en el encuentro de vuelta, el DT fue cauto pero confiado: “Hay que jugar, los partidos son todos distintos y allá van a salir a atacarnos. Nosotros tenemos cómo contrarrestar eso, sabemos jugar como visitantes: jugamos 13 partidos, ganamos 11 y empatamos 2. Estamos haciendo un excelente trabajo”, sostuvo.

Además, Ledesma se permitió una sonrisa al referirse al duelo de entrenadores frente a su amigo Pablo Ávila. “Es un duelo que sirve más para la prensa. Con Ávila tengo la mejor onda, estuvimos hablando cuando llovió. Es un partido de fútbol, la vida nos cruzó de la mejor manera… lo bueno es que quedó para mí”, cerró entre risas el entrenador del Albo.