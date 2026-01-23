Punta del Este: intensa búsqueda de un argentino que salió al mar en moto de agua y desapareció

El hombre, de 58 años, ingresó a las aguas en la zona de Portezuelo y no regresó a la costa. Prefectura, Aviación Naval y drones participan del operativo, que continúa por tierra, mar y aire.

Hoy 05:51

Un turista argentino es intensamente buscado en Punta del Este luego de haber ingresado al mar a bordo de una moto de agua y no regresar, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo de rescate.

El hecho ocurrió en la zona de Portezuelo, también conocida como Solanas, un balneario del departamento de Maldonado ubicado al oeste de Punta del Este.

Según informó el sitio Cadena del Mar, el hombre fue identificado como Daniel Crisci, de 58 años. Había salido desde ese sector en una moto de agua de color amarillo y, al no retornar a la costa, se dio aviso a las autoridades cerca de las 20 de este jueves.

El operativo de búsqueda es llevado adelante por la Prefectura del Puerto de Punta del Este, que trabaja por mar con dos embarcaciones. Desde el aire participan dos aeronaves de la Aviación Naval, además de drones destinados al rastreo nocturno.

En paralelo, una embarcación proveniente de Rocha se sumó al dispositivo, mientras continúan las tareas coordinadas por tierra, mar y aire para dar con el paradero del turista argentino.

En los últimos días se registraron otros episodios protagonizados por turistas argentinos en Punta del Este.

La semana pasada, un hombre de 50 años debió ser internado tras sufrir un fuerte golpe provocado por una ola mientras se encontraba en la playa Zorba, ubicada en la parada 5 de la Playa Brava, cerca de la avenida Roosevelt. El hecho ocurrió el viernes 16 al mediodía, en una zona conocida por sus buenas condiciones para la práctica de surf y bodyboard.

"El turista sufrió un fuerte golpe provocado por una ola. El equipo de la Brigada de Guardavidas realizó el rescate y los primeros auxilios hasta la llegada de una unidad de emergencia móvil", informó el municipio de Maldonado.

Tras la atención médica en el lugar, el hombre fue inmovilizado y colocado en una camilla con un cuello ortopédico, y luego trasladado a un centro de salud, donde se le diagnosticó una posible lesión cervical. Desde las autoridades advirtieron que, si bien la playa es frecuentada por deportistas acuáticos, puede resultar peligrosa debido a la intensidad del oleaje.

El pasado fin de semana, además, una mujer argentina se volvió viral tras protagonizar una escena tan insólita como violenta en Punta del Este. Enfurecida porque otro automovilista le tocaba bocina, descendió de su vehículo y lo amenazó con un bate de béisbol.

El episodio ocurrió en la zona de Los Muergos y calle 20, uno de los puntos más transitados de la ciudad. Según se observa en un video difundido en redes sociales, la mujer circulaba en una camioneta SUV gris y se habría molestado por los reiterados bocinazos de otro conductor.

La discusión escaló rápidamente: la mujer bajó del vehículo, intercambió insultos con el automovilista y luego regresó a la camioneta para buscar un bate de béisbol, con el que volvió a enfrentarlo. "Andá, forro. A mí no me vas a decir boluda", se la escucha gritar en las imágenes.

Más tarde, la instrumentadora quirúrgica, residente en Buenos Aires y de vacaciones en Uruguay, explicó que actuó por miedo. "Me empezó a golpear el vidrio del auto. Me puteaba y me decía que si no avanzaba me iba a romper el auto. Era hora pico y yo estaba sola", relató.

"Bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer. Él me empezó a filmar. En ese coche iban cuatro personas; yo me tuve que defender de alguna manera", agregó.

Consultada sobre por qué llevaba un bate de béisbol en el vehículo, sostuvo: "Fui secuestrada en 2010 y tengo ataques de pánico. No me siento segura. Gracias a Dios no lo tengo que usar nunca, pero algo tengo que tener para defenderme".