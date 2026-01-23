Tres profesionales denunciaron que su identidad fue utilizada para gestionar asignaciones por embarazo

La maniobra fraudulenta involucraría a cientos de formularios con sellos apócrifos, lo que generó la intervención del fiscal a cargo de la causa.

Tres licenciadas en Obstetricia del barrio Autonomía denunciaron el uso ilegal de sus nombres y sellos profesionales en la confección de formularios presentados ante ANSES para la Asignación por Embarazo. La irregularidad salió a la luz tras auditorías internas del organismo, que identificaron un número inusualmente alto de trámites con documentación apócrifa.

Según el informe policial, Navarrete denunció que el 4 de septiembre de 2025 se detectaron unos 200 formularios con su sello falsificado. En un caso similar, Ponce, del barrio Smata, confirmó que 400 trámites presentaban sellos apócrifos a su nombre. Por su parte, Rebudilla, coordinadora de la UPA, indicó que en total serían 600 formularios falsificados, todos correspondientes a profesionales del centro de salud.

La causa quedó a cargo del fiscal de Violencia Institucional, Dr. Nicolás Heredia, quien analiza las actuaciones judiciales para avanzar con la investigación.