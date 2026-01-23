Eximen de prisión al policía vinculado a videos sexuales de adolescentes en Quimilí

El juez otorgó el beneficio mientras avanza la investigación sobre el grupo que pagaba a menores por fotos y videos con contenido sexual, aún sin imputación formal del policía.

Hoy 06:56

El juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, concedió la eximición de prisión a un policía de Quimilí, Moreno, señalado de integrar un grupo de WhatsApp que contactaba adolescentes y les pagaba por fotos y videos con contenido sexual. El beneficio fue solicitado por su abogado, Michel Oscar Vivas Muscio, y permite al efectivo permanecer sin riesgo de detención en esta etapa del proceso, antes de ser formalmente imputado.

El caso se conoció públicamente el 11 de enero, cuando una mujer denunció que su hija de 16 años había recibido pagos por dos “trabajos”, consistentes en fotos y videos desnuda, por un total de $10.000. La adolescente cobró inicialmente $5.000 y luego otros $5.000 por un segundo envío, pagos que fueron detectados por la madre al llegar a la billetera virtual de otra hermana.

La investigación reveló que la menor mantenía contacto con la presunta administradora del grupo, llamada María, quien habría intentado extorsionarla para que accediera a mantener relaciones sexuales con un adulto vinculado al grupo, incluido el policía. Según voceros, el funcionario habría afirmado: “Nunca supe que se trataba de menores de edad”.

El caso se encuentra en análisis investigativo, y la eximición de prisión no implica el cierre de la causa, sino que mantiene al policía protegido mientras se continúa recopilando evidencia y definiendo futuras imputaciones.