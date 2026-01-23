Christina Hodson será la guionista de ‘Batman: The Brave and the Bold’

La película, que forma parte del universo DC y se estrenará en 2028, estará dirigida por Andy Muschietti y se centrará en Damian Wayne, hijo de Batman, según los cómics de Grant Morrison.

DC confirmó que Christina Hodson será la encargada de escribir el guion de ‘Batman: The Brave and the Bold’, próxima película del universo DC que estará dirigida por Andy Muschietti. Hodson y Muschietti ya trabajaron juntos en la película ‘Flash’, donde la primera fue guionista y el segundo director.

Fuentes indican que Hodson ha estado trabajando en el guion desde el otoño, aunque aún no se ha confirmado la versión definitiva, en línea con el enfoque cauteloso que el estudio ha adoptado desde el inicio del proyecto. La película fue anunciada en 2023 por los directivos de DC, James Gunn y Peter Safran.

La participación de Muschietti continúa confirmada por ahora, pero podría depender de su disponibilidad, ya que tras la serie ‘It: Bienvenidos a Derry’, el director argentino podría involucrarse en nuevas temporadas de la producción, aún no oficialmente confirmadas.

El largometraje se basa en los cómics homónimos de Grant Morrison, en los que Robin es Damian Wayne, hijo de Batman, un adolescente entrenado por asesinos que deberá enfrentarse a su padre. La película tiene previsto su estreno en 2028, aunque todavía no hay detalles definitivos sobre su desarrollo.

Hodson ya trabajó anteriormente en proyectos relacionados con Gotham, como ‘Batman Beyond’, que nunca se concretó, y ha escrito otros filmes del DCU, entre ellos ‘Bumblebee’, ‘Aves de Presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)’ y ‘Flash’.