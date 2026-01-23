Chris Praga se presenta este sábado en Casinos del Sol con cena show

El cantante ofrecerá un espectáculo en vivo en la nueva confitería del casino central, con un repertorio variado y una cena especialmente preparada para la ocasión.

Hoy 09:35

Mañana sábado, Casinos del Sol se convertirá en el escenario de una de las propuestas más esperadas del mes: la presentación de Chris Praga, que combinará música en vivo con una cena especial para los asistentes.

El show comenzará a las 23 horas en la confitería central del casino, recientemente renovada en conjunto con Bonafide y Patagonia, ubicada en Av. Belgrano Sur 750.

El espectáculo incluirá un amplio repertorio de canciones, pensado para todos los gustos, mientras los invitados disfrutan de un ambiente climatizado y moderno. Además, quienes deseen probar suerte podrán hacerlo en los juegos de paño como ruleta, póker, blackjack, dados y punto y banca, disponibles de 20 a 4 de la mañana.

Chris Praga

La sala de máquinas estará abierta de 9:30 a 5 horas, con la novedad de una ruleta electrónica de última generación con pozo acumulado.

La velada promete una combinación de buena música, gastronomía y entretenimiento, ideal para quienes buscan disfrutar de una noche distinta en la ciudad.