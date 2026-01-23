Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 ENE 2026 | 26º
X
Locales

Chris Praga se presenta este sábado en Casinos del Sol con cena show

El cantante ofrecerá un espectáculo en vivo en la nueva confitería del casino central, con un repertorio variado y una cena especialmente preparada para la ocasión.

Hoy 09:35
Casinos del Sol

Mañana sábado, Casinos del Sol se convertirá en el escenario de una de las propuestas más esperadas del mes: la presentación de Chris Praga, que combinará música en vivo con una cena especial para los asistentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El show comenzará a las 23 horas en la confitería central del casino, recientemente renovada en conjunto con Bonafide y Patagonia, ubicada en Av. Belgrano Sur 750.

El espectáculo incluirá un amplio repertorio de canciones, pensado para todos los gustos, mientras los invitados disfrutan de un ambiente climatizado y moderno. Además, quienes deseen probar suerte podrán hacerlo en los juegos de paño como ruleta, póker, blackjack, dados y punto y banca, disponibles de 20 a 4 de la mañana

Chris Praga Chris Praga

La sala de máquinas estará abierta de 9:30 a 5 horas, con la novedad de una ruleta electrónica de última generación con pozo acumulado.

La velada promete una combinación de buena música, gastronomía y entretenimiento, ideal para quienes buscan disfrutar de una noche distinta en la ciudad.

TEMAS Casinos del Sol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Grave accidente entre una moto y un auto en la Ruta 51, a la altura de Misky Mayu
  3. 3. Un video respalda la versión de la abogada santiagueña retenida en Brasil
  4. 4. Detuvieron al esposo y al yerno de la mujer hallada muerta en el barrio San Jorge de Añatuya
  5. 5. Pádel, el nuevo Tinder: el deporte que volvió con fuerza y ahora también une parejas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT