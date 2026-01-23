Desesperada búsqueda de Manchi, el perro perdido en Parque del Río I

Se trata de un perro macho, castrado, de gran tamaño y 15 años, que desapareció anteanoche. La familia ofrece recompensa.
La familia de Manchi, un perro de aproximadamente 15 años, está desesperada tras su desaparición en Parque del Río I anteanoche. Se trata de un animal grande, dócil y cariñoso, castrado, que responde a su nombre y lleva un collar azul oscuro.
Presenta una mordedura detrás de la oreja y suele preferir estar en interiores, por lo que podría intentar entrar a alguna vivienda.
Se ofrece recompensa de $50.000 a quien pueda dar información sobre su paradero.
Cualquier dato comunicarse al 3855 061938.