Punta del Este: hallaron con vida al turista argentino que estaba desaparecido

Se trata de un hombre de 58 años que había entrado al mar en una moto acuática en la zona de Portezuelo y no había regresado a la costa.

Hoy 10:03

Un turista argentino que era intensamente buscado en la ciudad uruguaya de Punta del Este tras haber ingresado al mar a bordo de una moto de agua y no regresar a la costa, fue encontrado vivo durante un operativo de rescate con embarcaciones y drones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio se registró en la zona de Portezuelo, también conocida como Solanas, un balneario del departamento de Maldonado ubicado al oeste de Punta del Este, según un informe del sitio Cadena del Mar en el que se indicó que el hombre fue identificado como Daniel Crisci, de 58 años.

En tanto, se informó que Crisci había entrado al mar a bordo de una moto de agua amarilla, pero no regresó a la costa, por lo cual se dio aviso a las autoridades cerca de las 20 del jueves y se inició un operativo de búsqueda llevado a cabo por dos embarcaciones de la Prefectura del Puerto de Punta del Este, mientras que del mismo participaban además dos aeronaves de la Aviación Naval y drones destinados al rastreo nocturno.

También, una embarcación proveniente de Rocha se sumó al dispositivo, mientras continuaban las tareas coordinadas por tierra, mar y aire para dar con el paradero del turista argentino.

De acuerdo a la información oficial, Crisci se encontraba en buen estado de salud. Aunque inicialmente se negó a abordar la embarcación para ser trasladado a tierra firme, finalmente aceptó la asistencia. Las autoridades, ahora, investigan los detalles de su desaparición.