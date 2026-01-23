Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 ENE 2026 | 30º
X
Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 10:27

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Sábado 24 de enero:

de 07:00 a 10:00 hs afectando a la localidad de Lavalle (dpto. Guasayan).

Domingo 25 de enero:

de 07:00 a 10:00 hs afectando a la ciudad de Frías (barrios Parque, Oeste e Inti Huasi).

Lunes 26 de enero:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Villa del Carmen de la ciudad Capital (comprendido entre Dpto. Figueroa, San Marcos, Dpto. Capital, Dpto. Juan F. Ibarra)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Los Nuñez (dpto. Rio Hondo) y Perchil Bajo y Linton (dpto. San Martín)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui, Los Coroneles y Shispi (dpto. Atamisqui).

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Detuvieron al esposo y al yerno de la mujer hallada muerta en el barrio San Jorge de Añatuya
  3. 3. Un video respalda la versión de la abogada santiagueña retenida en Brasil
  4. 4. Grave accidente entre una moto y un auto en la Ruta 51, a la altura de Misky Mayu
  5. 5. Pádel, el nuevo Tinder: el deporte que volvió con fuerza y ahora también une parejas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT