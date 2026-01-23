Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Sábado 24 de enero:
de 07:00 a 10:00 hs afectando a la localidad de Lavalle (dpto. Guasayan).
Domingo 25 de enero:
de 07:00 a 10:00 hs afectando a la ciudad de Frías (barrios Parque, Oeste e Inti Huasi).
Lunes 26 de enero:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Villa del Carmen de la ciudad Capital (comprendido entre Dpto. Figueroa, San Marcos, Dpto. Capital, Dpto. Juan F. Ibarra)
de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Los Nuñez (dpto. Rio Hondo) y Perchil Bajo y Linton (dpto. San Martín)
de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui, Los Coroneles y Shispi (dpto. Atamisqui).