En un partidazo, Lanús le ganó 3-2 a San Lorenzo y arrancó bien el Apertura

El Granate fue efectivo y con goles de Castillo, Izquierdoz y Marcelino Moreno, se llevó un triunfazo ante el Ciclón, que tuvo esperanzas por el doblete de Cuello en el segundo tiempo.

Hoy 21:05

San Lorenzo salió a jugar un partido eléctrico, quizá apostando por la masiva juventud de su equipo pero la realidad es que le costó mucho enchufarse. Lanús tampoco fue un canto al fútbol, de hecho, padeció bastante los primeros minutos y buena parte del complemento, en varias ocasiones por intentar hasta el hartazgo salir jugando desde dentro del área chica... Su virtud: fue efectivo.

Encontró los espacios gigantes en la defensa del equipo de Damián Ayude y supo capitalizarlos. Jugó buena parte del partido a meter pelotazos a la espalda de la línea defensiva azulgrana, que tenía a los laterales (Herrera y Rodríguez Pagano) muy lanzados y los centrales quedaban muy expuestos contra el grandote Rodrigo Castillo.

Fue justamente el goleador del Grana el que abrió la cuenta y de esa manera, porque aprovechó el desajuste del fondo cuervo y definió con categoría ante la salida desesperada de Orlando Gill. Encima en cuestión de cinco minutos todo pareció desplomarse para San Lorenzo. Primero Salvio tuvo el segundo entrando por el segundo palo pero el arquero alcanzó a desviarla e inmediatamente después, de ese córner, llegó el cabezazo de Carlos Izquierdoz para el 2-0.

San Lorenzo no tenía respuestas, aquellas buenas conexiones de Cerutti con el pibe Facundo Gulli del inicio se diluyeron muy rápido y el intento de Alexis Cuello de sorprender a Losada por arriba había quedado muy lejos en el partido. Le costó encontrar juego en la primera mitad y uno de los ejemplos más claros fue Matías Reali, que no pudo concluír ninguna jugada en el primer tiempo y no salió a la cancha en el segundo.

Hubo lavado de cabeza en el entretiempo po rque el local salió de otra manera al complemento y además se benefició porque Lanús, que cedió espacio y pelota. De todos modos, San Lorenzo fue más empuje que ideas y le costó generar situaciones claras de gol.

Llegó al descuento luego de que Cuello intentara un centro que dio en el brazo de un defensor y fue él mismo quien cambió penal por gol. Después fueron intentos en vano, principalmente con remates de lejos que se fueron alto: del propio Cuello, de Gulli, de Rodríguez Pagano, de Tripichio...

Todo ese énfasis sin claridad de San Lorenzo se contrapuso con la categoría de Marcelino Moreno, quien se metió al área con pelota dominada, desparramó a Rodríguez Pagano y definió con sutileza ante un arquero ya prácticamente sin chances.

Hubo tiempo para más: para mucho más. P orque Cuello (el mejor de SL) se jugó la heróica por vez mil y sacó un remate esquinado que se coló contra el palo derecho para poner al CASLA a uno del empate. A partir de ahí (salvo una contra de Moreno que tapó Gill), el CIclón entró en modo scrum contra el área de Lanús. Y estuvo cerca, principalmente en una jugada de Herazo en la que toda la cancha pidió penal por una mano de Izquierdoz, pero Dóvalo y el VAR hicieron caso omiso.

El partido que al principio pintaba para un cachetazo a cualquier ilusión que podía tener Boedo terminó dejando mejores sensaciones: poco juego, sí; pero un alma enorme que lo llevó a San Lorenzo a estar ahí nomás del empate.