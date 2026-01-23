Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 ENE 2026 | 28º
X
Somos Deporte

En vivo: Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán van por un debut triunfal en Mendoza

La Lepra mendocina recibe al Decano por la primera fecha del Torneo Apertura.

Hoy 21:45

Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes desde las 22.15 en el Estadio Bautista Gargantini, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En Mendoza, la Lepra pondrá primera en medio de la incertidumbre por el futuro de Sebastián Villa, mientras que el Decano buscará iniciar el 2026 con una imagen renovada tras un flojo 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Tucumán Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Detuvieron al esposo y al yerno de la mujer hallada muerta en el barrio San Jorge de Añatuya
  3. 3. Grave accidente entre una moto y un auto en la Ruta 51, a la altura de Misky Mayu
  4. 4. Un video respalda la versión de la abogada santiagueña retenida en Brasil
  5. 5. Discutió con su familia, los atacó con un palo y murió de un infarto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT