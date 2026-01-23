En vivo: Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán van por un debut triunfal en Mendoza

La Lepra mendocina recibe al Decano por la primera fecha del Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes desde las 22.15 en el Estadio Bautista Gargantini, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En Mendoza, la Lepra pondrá primera en medio de la incertidumbre por el futuro de Sebastián Villa, mientras que el Decano buscará iniciar el 2026 con una imagen renovada tras un flojo 2025.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO