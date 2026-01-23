Moria Casán recordó el olor que tenía la China Suárez cuando la entrevistó y fue contundente

La conductora se metió en la polémica por la opinión de Wanda Nara sobre la supuesta falta de aseo de la actriz.

Hoy 23:34

Luego de las polémicas declaraciones de Wanda Nara sobre el aroma de la China Suárez, las redes sociales explotaron de especulaciones. Una de las que se metió de lleno a opinar sobre este punto fue Moria Casán, quien entrevistó a la actriz a fines del año pasado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su programa, La mañana con Moria (Eltrece), La One recordó qué olor tenía la ex Casi Ángeles. “A Nara le quedó que él le dijo que tenía olor el día que se encontraron en París, pero no era humano. Era olor a cannabis. No es tan feo, si hay perfumes y aromatizantes, ¿what is the problem?“, cuestionó.

“La vi impeque, impeque de aseada. Impeque. Perfecta, perfecta, perfecta”, aseguró sobre la impresión que tuvo durante la entrevista.

Muy contundente, pero sin dar nombres, aseguró: “En cambio, a otras personas se les nota la falta de aseo. Baranda fuerte, pero viene de abajo hacia arriba“.

“Me han dicho bailarines que han agarrado a personas que se quejaron porque el dedo se lo tenían que anestesiar. Ni con tintorería, ni metiendo el dedo en detergente una semana entera se les iba el olor. No aromas, olores nauseabundos, medio cloacales y medio fish (pescado)”, concluyó la diva.

Se supo cómo reaccionó la China Suárez ante los chats de Mauro Icardi con Wanda Nara

En los últimos días, Nara expuso nuevos chats con Icardi y en uno de ellos mostró cómo el futbolista le deseaba feliz año el 31 de diciembre. De inmediato, esto trajo a la memoria de muchos una polémica foto de él y la China Suárez que data de ese mismo día.

En Año Nuevo se había viralizado en las redes sociales una imagen de la pareja en un restaurante en la que parecían estar discutiendo.

Si bien en ese momento no se supo cuál era el motivo de la discusión, ahora los usuarios especularon con que podría ser debido al mensaje que Icardi le mandó a su expareja.

“Feliz Año Nuevo. Éxitos”, decía el mensaje del exfutbolista entre muchos intentos de lograr una videollamada con ella.