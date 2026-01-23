Ingresar
En medio de la ola de calor, la ANMAT prohibió un desinfectante para piletas

El producto carecía de autorización sanitaria.

Hoy 23:38
anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en toda la Argentina y en plataformas de venta electrónica de un desinfectante para piscinas de la marca “Ingenia”.

Se trata de un producto de uso doméstico clasificado como riesgo 2. Este nivel de riesgo indica que presenta un nivel de peligrosidad mayor debido a su composición o actividad, por lo que debe estar evaluado y aprobado con su correspondiente certificado nacional para poder ser comercializados.

El producto fue prohibió luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT detecte diferencias en el rotulado, ya que en la etiqueta figuraba la marca “Ingenia”, mientras que en la tapa se denominaba como “Clorotech”.

Por ello, la ANMAT decidió iniciar un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., quienes reconocieron como propio el producto en cuestión.

