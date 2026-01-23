Alan Paredes, el "Yankee" que vive en Tucumán y se viralizó tras su visita a Santiago del Estero

Un joven estadounidense que eligió vivir en Tucumán recorrió barrios de Santiago del Estero, compartió su experiencia con los vecinos y sus videos se volvieron virales en redes sociales por su mirada cercana y descontracturada.

Hoy 18:42

Un joven estadounidense que eligió Argentina como lugar para vivir volvió a ser tendencia en redes sociales tras recorrer distintos puntos de Santiago del Estero y compartir sus experiencias con la gente. Se trata de Alan Paredes, conocido oficialmente como Kyle Walls, quien actualmente reside en Tucumán y se dedica a viajar por el país.

Según explicó en varios de sus videos, “Alan es mi segundo nombre y mi apellido es Paredes, que sería Walls en inglés. Así es más fácil para que lo pronuncien”. Tras vivir un tiempo en Córdoba, Alan conoció a amigos tucumanos que lo invitaron a visitar el norte argentino. En esa experiencia decidió instalarse en Tucumán y comenzar a recorrer distintas provincias.

Alan Paredes

En su paso por Santiago del Estero, Alan visitó barrios como Belén y Río Dulce, donde caminó por las calles, charló con vecinos y mostró el día a día de la ciudad. Los videos, grabados con un tono espontáneo y cercano, rápidamente se viralizaron. En uno de ellos expresó: “Me identifico mucho con los santiagueños, porque en Tucumán son muy parecidos a ustedes”. En otro agregó: “Me siento un 90% tucumano y un 10% santiagueño”, y no ocultó su entusiasmo al afirmar: “Estoy feliz de estar en la Madre de Ciudades”.

Entre sus declaraciones, también llamó la atención una frase que generó debate en redes: “En Santiago no hay ninguna villa. En Tucumán hay un montón de villas”, comentario que despertó reacciones diversas entre usuarios de ambas provincias.

La recorrida continuó en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde Alan vivió el clima futbolero junto a la hinchada de Central Córdoba. Tras compartir el momento, resumió la experiencia con humor: “Los hinchas están bien locos”.