Por error, le depositaron por error 330 veces su sueldo, renunció, no devolvió el dinero y la Justicia determinó que no fue delito

Ocurrió en Chile. Un trabajador recibió una transferencia millonaria equivocada, dejó su empleo días después y fue denunciado penalmente. Tras más de tres años, un tribunal concluyó que no cometió robo y desestimó la causa.

Un insólito caso ocurrido en Chile volvió a ser noticia en las últimas horas luego de que la Justicia resolviera que un trabajador que recibió por error 330 veces el valor de su sueldo no cometió delito, pese a haber renunciado y no devolver el dinero.

El hecho se remonta a mayo de 2022, cuando un empleado del Consorcio Industrial de Alimentos de Chile detectó en su cuenta bancaria un depósito de 165 millones de pesos chilenos, una suma equivalente a unos 180 mil dólares. Se trataba de una transferencia errónea realizada por la propia empresa.

Al advertir la situación, la firma se contactó con el trabajador y le solicitó la restitución del dinero. En un primer momento, el empleado habría aceptado devolverlo, según informó el medio británico Mirror. Sin embargo, tres días después presentó su renuncia y nunca reintegró el monto recibido.

Ante esa decisión, la compañía avanzó con una denuncia penal por robo, lo que dio inicio a un proceso judicial que se extendió durante más de tres años.

Qué evaluó la Justicia chilena

Durante el juicio, la empresa sostuvo que el trabajador actuó de mala fe, al apropiarse del dinero y abandonar su puesto. En contraposición, la defensa argumentó que no existió delito alguno, ya que el depósito fue producto exclusivo de un error administrativo.

Los abogados remarcaron que el empleado no realizó ninguna maniobra para provocar la transferencia, no manipuló el sistema de pagos ni incurrió en engaño o fraude. En ese sentido, afirmaron que el dinero ingresó a su cuenta de forma voluntaria y equivocada por parte de la empresa.

Finalmente, en septiembre de 2025, un tribunal de Santiago resolvió desestimar la denuncia penal. En su fallo, los jueces concluyeron que el hecho no encuadraba en el delito de robo, sino en una figura denominada “apropiación no autorizada”, que no está tipificada como delito en la legislación chilena.

De esta manera, el trabajador no pudo ser condenado en el fuero penal por haberse quedado con el dinero.

Por qué no fue considerado robo

- Según el fallo judicial:

- El depósito fue realizado por error de la empresa.

- No hubo intervención, engaño ni maniobra previa del trabajador.

- No se manipuló el sistema de pagos.

- El hecho fue encuadrado como apropiación no autorizada y no como robo.

Esa figura no constituye un delito penal en Chile.

De haber sido hallado culpable, el empleado se habría enfrentado a la devolución del dinero, una pena de hasta 540 días de prisión y antecedentes penales, con impacto directo en su futuro laboral.

Si bien la resolución lo favoreció en el plano penal, el conflicto no estaría completamente cerrado. Desde la empresa adelantaron que evalúan iniciar acciones civiles para intentar recuperar el dinero transferido por error.