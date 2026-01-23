Caso Agostina Páez: el abogado defensor aseguró que el nuevo video “no borra el hecho, pero cambia el encuadre”

Sebastián Robles sostuvo que la grabación incorporada al expediente aporta un elemento clave al mostrar una presunta provocación previa.

Hoy 12:59

El abogado Sebastián Robles, defensor de la santiagueña Agostina Páez, sostuvo que el video incorporado en las últimas horas a la causa que se tramita en Brasil “es muy relevante” porque introduce un dato que, según afirmó, hasta ahora no estaba probado: una provocación previa por parte de un mozo, con un gesto obsceno, antes de la reacción que derivó en la denuncia.

“Esto no borra el hecho en sí, pero cambia el encuadre”, explicó Robles en diálogo con Telefe. En ese sentido, remarcó que la nueva grabación refuerza la idea de que existió un conflicto y no una conducta “unidireccional y espontánea” por parte de su defendida.

Según su análisis, el episodio habría sido puntual y dirigido a una sola persona, lo que permitiría discutir la intencionalidad y el dolo específico dentro del proceso penal, además de atenuar la responsabilidad.

El abogado también cuestionó con dureza las medidas cautelares que pesan sobre Páez. Señaló que la prohibición de salida del país no tiene un plazo definido y calificó la situación como “arbitraria”. A esto se suma el uso de una tobillera electrónica, que —según indicó— se vive como un “adelantamiento de condena”, teniendo en cuenta que la causa aún se encuentra en etapa de investigación.

Robles reveló además que su defendida debió mudarse de departamento luego de sufrir un episodio de hostigamiento y vandalización, hecho por el cual existe una denuncia penal en trámite. Afirmó que actualmente se encuentra en un complejo con mayor seguridad, aunque describió un contexto de miedo y acoso que le dificulta llevar una vida normal, incluso para realizar actividades cotidianas.

En otro tramo de la entrevista, el letrado adelantó que solicitarán que se investigue al mozo involucrado por un presunto delito de “importunación sexual”, figura tipificada en la legislación brasileña. “Si lo de ella es delito y tiene restricciones, lo de él también debe investigarse”, sostuvo, y remarcó que ya pidieron el análisis de todas las cámaras y la citación de testigos para reconstruir el episodio completo.

Finalmente, Robles indicó que la estrategia de la defensa apunta a morigerar las cautelares y permitir que Agostina Páez pueda someterse al proceso sin quedar inmovilizada en Brasil, incluso mediante audiencias virtuales. Advirtió que, si no hay avances en un plazo razonable, evaluarán nuevas presentaciones para cuestionar la restricción de circulación.