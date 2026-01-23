Las chicas de Quimsa buscan estirar su buen inicio en la Liga Femenina ante Bochas Sport Club

Se miden desde las 21:30 en el estadio Ciudad con transmisión de Básquet Pass.

Quimsa juega este jueves en el Estadio Ciudad ante Bochas Sport Club, desde las 21.30, con transmisión de Básquet Pass. El equipo santiagueño busca estirar su arranque perfecto en la temporada 2026.

La Fusión atraviesa un inicio ideal en la Liga Femenina y llega al cruce con récord 2-0, tras dos sólidas victorias en condición de local. La más reciente fue ante Fusión Riojana, con un contundente 77 a 48 que reflejó el dominio sostenido del conjunto dirigido por Brao a lo largo de todo el juego, sin pasar sobresaltos y con rotación efectiva.

En ese encuentro, el goleo fue repartido, una de las principales virtudes del equipo. Lorena Campos encabezó la planilla con 15 puntos, seguida por Lara Pérez Gramajo con 12 y Rocío Iturre con 10, mostrando variantes ofensivas y una defensa firme que volvió a marcar diferencias en el Ciudad.

Del otro lado estará Bochas Sport Club, que llega con el ánimo renovado tras cortar una extensa racha negativa. Luego de 16 partidos sin triunfos, el elenco cordobés volvió a festejar al vencer a Gorriones 78 a 64, en lo que significó apenas su segunda victoria de la temporada, pero también una clara señal de crecimiento.

La gran figura fue la juvenil Delfina Alves, quien firmó un doble-doble de 19 puntos y 18 rebotes, bien acompañada por Luzmila Varzi (15), Martina Torres (13) y Lucía Ballari (12). El historial marca dos enfrentamientos previos por Liga Femenina, ambos con triunfos para Quimsa, que ahora intentará ratificar su favoritismo ante su gente.