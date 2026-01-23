Ingresar
Las chicas de Quimsa lograron su tercer triunfo consecutivo en la Liga Femenina ante Bochas Sport Club

En el estadio Ciudad y transmisión de Básquet Pass, la Fusión se impuso 64 a 53.

23/01/2026

Quimsa volvió a mostrar carácter, solidez colectiva y temple en los momentos clave para sumar un nuevo triunfo en la Liga Femenina 2026. En el Estadio Ciudad, La Fusión venció 64 a 53 a Bochas Sport Club y se mantiene invicta, ratificando su gran inicio de temporada.

El inicio fue de alto voltaje, en dos minutos siete a siete en un pasaje muy efectivo para los dos. La dupla Boggetti - Gramajo junto a un buen ingreso de Molina se encargaron de adelantar a las locales 22 a 13.

Bochas no estaba fino a distancia y Quimsa aprovechó para escaparse con Molina e Iturre. Las dirigidas por Sarán lograron sumar con Alves y Clemente para descontar un poco rumbo al entretiempo lo ganaban las Fusionadas 31 a 23.

En el tercero hubo un parcial poco vistoso en ambos equipos, Coli limó la brecha pero las dueñas de casa lo sostuvieron con Iturre y Gramajo, 44 a 36 a falta de diez minutos.

Ballari y Barzi anotaron en el equipo caroyense, pero Quimsa aguantó la diferencia mediante aciertos de Boggetti y Campos para cerrarlo a su favor 64 a 53. Sabrina Molina se destacó con 14 puntos y 9 rebotes además de los 12 de Lucía Boggetti y Lara Gramajo, en la visita 15 para Delfina Alves.

