Preocupación en Ojo de Agua por un video viral: adolescentes en bicicleta desafían a camiones en plena Ruta 9

Las imágenes muestran a un grupo de menores ocupando ambos carriles, incluso a contramano, a la altura de Ojo de Agua. Vecinos aseguran que no es un hecho aislado y piden intervención urgente de las autoridades.

Hoy 17:24

Un video que circula con fuerza en redes sociales generó profunda preocupación en el sur de Santiago del Estero. En las imágenes se observa a un numeroso grupo de adolescentes circulando en bicicleta por la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la ciudad de Ojo de Agua, ocupando ambos carriles de la calzada, incluso desplazándose en contramano y con total despreocupación por el tránsito, realizando peligrosas maniobras.

La situación se vuelve aún más alarmante en el tramo más tenso del registro, cuando varios de los jóvenes ciclistas desafían directamente a un camión que avanza por la ruta. A toda velocidad y en sentido contrario, lo esquivan a escasos metros, en una maniobra extremadamente riesgosa que pudo haber terminado en tragedia. Todo ocurre en medio de risas, gritos y arengas del resto del grupo.

El peligroso “juego” de estos ciclistas encendió la alarma entre los vecinos de Ojo de Agua, quienes manifestaron su temor ante lo que describen como una práctica habitual. “No es la primera vez que pasa, esto se ve casi todos los días”, aseguraron pobladores de la zona, visiblemente preocupados por la falta de control y por el alto riesgo que implica tanto para los menores como para los conductores que transitan por la ruta.

Según relataron, los jóvenes suelen ocupar la calzada completa, zigzaguear entre vehículos y circular a contramano o haciendo “wheelie”, sin ningún tipo de protección ni supervisión adulta.

La Ruta Nacional Nº 9 es una vía de tránsito intenso, con circulación permanente de camiones y vehículos de gran porte, lo que multiplica las posibilidades de un desenlace fatal.

Ante la viralización del video, vecinos y automovilistas reclamaron la intervención urgente de las autoridades locales y de los organismos de seguridad vial, para implementar controles, tareas de prevención y acciones concretas que eviten una tragedia. “No queremos que haya que lamentar una muerte para que alguien haga algo”, expresó un residente de Ojo de Agua en diálogo con Diario Panorama.

Mientras el video sigue multiplicándose en plataformas digitales, el episodio reabre el debate sobre la seguridad vial, la responsabilidad de los adultos y la necesidad de políticas activas de concientización y control en zonas donde este tipo de conductas, lejos de ser un hecho aislado, parecen haberse vuelto moneda corriente.