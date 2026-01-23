Santilli recibió a Weretilneck y sumó un nuevo apoyo para la reforma laboral de Milei

El gobernador de Río Negro se sumó a la lista de mandatarios provinciales que apoyan el proyecto de la Casa Rosada.

Hoy 17:39

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este viernes al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, como parte de los encuentros que viene llevando adelante con mandatarios provinciales para conseguir apoyos para la reforma laboral.

Weretilneck coincidió con el Gobierno en la “importancia de que el proyecto de ley de Modernización Laboral avance en el Congreso, como parte de la agenda de reformas orientadas a promover el empleo formal”.

También dialogaron sobre la agenda compartida entre el Gobierno Nacional y la provincia, informó la Jefatura de Gabinete.

La reunión se llevó adelante en la Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.