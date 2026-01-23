River hace su estreno en el Apertura con una visita de riesgo a Barracas Central

El Millonario enfrenta este sábado al Guapo desde las 17 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez.

Hoy 07:07

Este sábado, River pondrá primera en el Torneo Apertura 2026 cuando visite a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia desde las 17. Tras un cierre de año negativo, el equipo de Marcelo Gallardo intentará dar vuelta la página y comenzar el nuevo ciclo doméstico con una victoria que le devuelva confianza y protagonismo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto de Núñez llega con rodaje luego de completar su pretemporada en Uruguay, donde obtuvo resultados positivos pero dejó sensaciones encontradas. El Millonario venció 1-0 a Millonarios con un gol de penal de Gonzalo Montiel y luego superó por penales a Peñarol tras igualar sin goles. Más allá del saldo favorable, el funcionamiento colectivo todavía está lejos de su mejor versión y mostró rasgos similares a los de 2025.

Para el debut, Gallardo apostará por tres caras nuevas desde el arranque. Matías Viña será el lateral izquierdo en lugar de Marcos Acuña, preservado por precaución, mientras que Fausto Vera y Aníbal Moreno conformarán el nuevo eje del mediocampo. Además, Franco Armani no estará disponible y su lugar será ocupado por el juvenil Santiago Beltrán.

River arrastra la urgencia de revertir un 2025 esquivo, marcado por la ausencia de títulos, la temprana eliminación en la Copa Libertadores y la irregularidad en el plano local, factores que lo dejaron sin plaza para la actual edición del certamen continental. En este contexto, el objetivo será el protagonismo absoluto en todas las competencias: Apertura, Clausura, Liga Profesional, Copa Argentina y Sudamericana.

Del otro lado estará Barracas Central, que viene de cerrar un año histórico bajo la conducción de Rubén Darío Insúa. El Guapo finalizó en el top 10 de la Tabla Anual 2025 y consiguió una inédita clasificación a la Copa Sudamericana, la primera internacional de su historia.

Sin embargo, el presente ilusionante convive con un mercado de pases complejo. El plantel sufrió bajas sensibles como Javier Ruiz, Nahuel Barrios, Nicolás Blandi, Marcos Ledesma, Facundo Krüger, Lucas López y Siro Rosané, mientras que incorporó nombres como el puertorriqueño Wilfredo Rivera y Lucas Gamba, en busca de sostener la competitividad.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera.

DT: Rubén Darío Insúa.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre.

DT: Marcelo Gallardo.