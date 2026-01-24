Moto de alta cilindrada y un auto protagonizaron un violento choque sobre avenida Belgrano

El accidente se registró minutos antes de las tres de la madrugada de este sábado. El conductor del rodado menor fue trasladado al hospital Regional con heridas gravísimas.

Hoy 05:43

La esquina de avenida Belgrano y calle 20 de Junio, en el barrio Juramento, al sur de la Madre de Ciudades, fue escenario de un tremendo accidente de tránsito que alteró la calma de la madrugada de este sábado 24 de enero.

De acuerdo a lo informado por personal policial que trabajó en el lugar del hecho, los conductores de una moto de alta cilindrada y de un Fiat Grand Siena protagonizaron la violenta colisión, en la que resultó gravemente herido el conductor del rodado menor, cuyos datos no trascendieron hasta el momento.

Según el relato policial, cerca de las tres de la madrugada, el auto circulaba por el carril rápido de avenida Belgrano, hacia el norte, cuando intentó ingresar hacia calle 20 de Junio del barrio Juramento. Al doblar, el automovilista colisionó con la motocicleta, cuyo conductor circulaba por avenida Belgrano, pero en sentido contrario.

Personal de la comisaría Tercera intervino en el hecho.

El impacto fue de tal magnitud que la moto se desarmó y su conductor cayó varios metros más adelante del lugar de la colisión. El automovilista no habría sufrido grandes lesiones y el rodado importantes daños en su parte frontal.

De inmediato, personal del Sease 107 acudió al lugar y tras brindar las primeras curaciones trasladó con urgencia al motociclista al hospital Regional Ramón Carrillo, donde quedó internado con severas heridas, una de ellas en la cadera.

Por jurisdicción, uniformados de la comisaría Tercera se hicieron cargo del procedimiento.