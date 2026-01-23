Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 ENE 2026 | 27º
X
Somos Deporte

Mitre sigue sumando rodaje con un amistoso ante la Reserva de Central Córdoba

El duelo se disputará en el Alfredo Terrera y será a puertas cerradas desde las 8.

Hoy 07:05

Mitre continúa con su puesta a punto de cara a una nueva temporada y volverá a sumar minutos de fútbol este sábado, cuando enfrente a la Reserva de Central Córdoba en un nuevo encuentro amistoso. El partido se jugará a puertas cerradas en el Alfredo Terrera, a partir de las 8.00 de la mañana.

Será el tercer compromiso de preparación para el plantel profesional, que busca afinar detalles futbolísticos y físicos en esta etapa de pretemporada, además de darle continuidad a distintas variantes tácticas y nombres dentro del equipo.

El Aurinegro llega a este cruce tras una serie de amistosos sin poder ganar. Enfrentó en dos oportunidades a Sarmiento de La Banda, con empates 1 a 1 y 0 a 0, y luego se midió ante San Martín de Tucumán, con una derrota por 1 a 0 y un empate 2 a 2.

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico prioriza el rodaje, la evaluación de rendimientos individuales y el funcionamiento colectivo, en un calendario de preparación que continuará en los próximos días antes del inicio de la competencia oficial.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Brasil imputó por "injuria racial" a la abogada santiagueña retenida en Brasil
  2. 2. Alan Paredes, el "Yankee" que vive en Tucumán y se viralizó tras su visita a Santiago del Estero
  3. 3. Independiente Rivadavia debutó con una victoria ante Atlético Tucumán en el Apertura
  4. 4. Talleres sumó una importante victoria ante Newell’s en Córdoba
  5. 5. Moria Casán recordó el olor que tenía la China Suárez cuando la entrevistó y fue contundente
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT