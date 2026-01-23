Mitre sigue sumando rodaje con un amistoso ante la Reserva de Central Córdoba

El duelo se disputará en el Alfredo Terrera y será a puertas cerradas desde las 8.

Mitre continúa con su puesta a punto de cara a una nueva temporada y volverá a sumar minutos de fútbol este sábado, cuando enfrente a la Reserva de Central Córdoba en un nuevo encuentro amistoso. El partido se jugará a puertas cerradas en el Alfredo Terrera, a partir de las 8.00 de la mañana.

Será el tercer compromiso de preparación para el plantel profesional, que busca afinar detalles futbolísticos y físicos en esta etapa de pretemporada, además de darle continuidad a distintas variantes tácticas y nombres dentro del equipo.

El Aurinegro llega a este cruce tras una serie de amistosos sin poder ganar. Enfrentó en dos oportunidades a Sarmiento de La Banda, con empates 1 a 1 y 0 a 0, y luego se midió ante San Martín de Tucumán, con una derrota por 1 a 0 y un empate 2 a 2.

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico prioriza el rodaje, la evaluación de rendimientos individuales y el funcionamiento colectivo, en un calendario de preparación que continuará en los próximos días antes del inicio de la competencia oficial.