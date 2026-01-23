Con gol de Lautaro, Inter lo dio vuelta ante Pisa en un partido de locos

El Nerazzurri se impuso por 6-2 en condición de local, con un tanto del goleador argentino: el equipo se afianza como líder de la Serie A.

Hoy 19:11

Inter ganó un partido de locos y se afianza como líder de la Serie A. El Nerazzurri perdía por 2-0, pero lo dio vuelta y se impuso por 6-2, con un gol de Lautaro Martínez, en condición de local.

El Toro continúa su racha como goleador del torneo italiano: lleva 12 goles en 22 fechas. El conjunto de Milán es líder absoluto del campeonato, con 52 puntos, a 6 de distancia del Rossoneri, su escolta. Por su parte, el Pisa -que contó con Felipe Loyola como suplente- sigue en el fondo de la tabla con 14.