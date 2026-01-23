El polémico like de Nico Vázquez que desató comentarios en redes en medio de su regreso al teatro

Tras volver a los escenarios con Rocky, una reacción del actor en Instagram no pasó desapercibida y generó repercusiones entre sus seguidores.

El esperado regreso de Nico Vázquez a los escenarios marcó el inicio de la segunda temporada de Rocky, una de las obras más convocantes del teatro actual. Tras un breve receso de vacaciones, el actor volvió a encontrarse con el público y sus compañeros de elenco en una noche cargada de emoción y entusiasmo. La vuelta no solo estuvo marcada por la energía sobre las tablas, sino también por el apoyo de su entorno y la repercusión inmediata en redes sociales, donde cientos de seguidores celebraron el reencuentro y compartieron mensajes de alegría.

En sus redes sociales, Vázquez publicó una serie de imágenes que capturaron la esencia del reencuentro: el abrazo con Dai Fernández, la ovación final caracterizado como Rocky, la complicidad con su familia y los retratos en camarines rodeado de afiches clásicos. Junto a las fotografías, el actor compartió un mensaje reflejando su gratitud y entusiasmo: “Volvió Rocky y todo es felicidad. Gracias al público por acompañarnos con tanto amor. Todo lo que me desean, el doble para ustedes.” La respuesta del público no tardó en llegar, con una catarata de comentarios alentadores, recuerdos de funciones anteriores y muestras de afecto por parte de quienes acompañan su carrera desde hace años.

La publicación no solo evidenció el vínculo de Vázquez con su público, sino también su dedicación a cultivar esa cercanía. El actor se tomó el tiempo de likear la gran mayoría de los mensajes positivos, dejando de lado aquellos de tono negativo o de mal gusto. Este gesto fue leído por sus seguidores como un signo de agradecimiento y respeto mutuo. Sin embargo, en medio del aluvión de interacciones, se le escapó un like a un comentario que, aunque elogiaba a su actual pareja Dai, incluía una comparación poco amable con su ex, Gime Accardi: “Qué hermosa pareja, ella es preciosa, supera por mucho a Gimena @nicovazquezok felicidades”.

El episodio no pasó desapercibido, especialmente porque la separación entre Vázquez y Accardi, ocurrida el 8 de julio de 2025 después de casi dos décadas juntos, había sido ampliamente comentada en su momento y sigue generando repercusiones entre sus seguidores. A pesar de ello, la mayoría de los mensajes recibidos por el actor apostaron por la celebración y el reconocimiento a su trabajo y su actitud positiva. Los seguidores destacaron la entrega de Vázquez en el escenario, el clima de alegría en cada función y la energía renovada con la que encaró esta nueva etapa personal y profesional.

Tan solo unos días atrás, Vázquez sobre su vínculo con Accardi. La relación entre los actores fue, durante casi dos décadas, sinónimo de complicidad y afecto en el ambiente artístico nacional. El propio Vázquez resumió ese vínculo. “Fueron 18 años hermosos”, resumió, en una entrevista con Ángel responde (Bondi Live).

Ambos construyeron una vida juntos marcada por una intensa conexión emocional y una cotidianidad compartida. El actor describió la naturaleza de esa unión como algo que los llevaba a funcionar de manera casi indivisible: “Estábamos tan simbióticamente enamorados que nos olvidamos también de todo esto”. La palabra “simbióticamente” refleja la profundidad de la fusión afectiva y cotidiana que experimentaron, una dinámica que, con el tiempo, también planteó retos.

A pesar del amor y la historia compartida, el actor reveló que el distanciamiento fue un proceso gradual, más largo de lo que podía parecer desde afuera. “Veníamos mal hacía un tiempo largo y tenía procesado que en algún momento iba a llegar, de que alguno de los dos tenía que tomar la decisión o los dos juntos de ser valientes y decir: ‘Che, pongamos las cosas en la mesa’”, relató.

Según el actor, la valentía para enfrentar el desgaste y el paso del tiempo fue clave para que ambos pudieran hablar con honestidad. Explicó cómo las necesidades de cada uno empezaron a cambiar: “Te gusta todo cuando estás enamorado y después ya no te empieza a gustar todo. Y vos te das cuenta que tampoco le gusta a la otra persona todo de vos y te empezás a desencontrar, empezás a tener otras necesidades, de un lado o del otro”.