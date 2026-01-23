"Al menor que delinque, las paga”: Patricia Bullrich pidió tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso

En los últimos días se filtró un video del crimen de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que fue violentamente asesinado a puñaladas por otros 3 menores, y la senadora nacional Patricia Bullrich llamó a tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso.

De esa manera es que en redes sociales expresó: “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes”.

Continuó afirmando: “¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes. Al menor que delinque, las paga“.

Explicó de esa manera que: “Y el que asesina no vuelve a su casa como si nada. Sin consecuencias, vía libre para delinquir. Basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas”.

“Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, cerró.