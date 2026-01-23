Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 ENE 2026 | 28º
X
Somos Deporte

Quimsa se quedó sin entrenador: Leandro Ramella no continuará en el club

La institución agradeció el trabajo realizado por Leandro Ramella.

Hoy 21:23

La Asociación Atlética Quimsa informó que Leandro Ramella no continuará al frente del plantel en la presente edición de la Liga Nacional de Básquet.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión fue tomada por la dirigencia en el marco de una evaluación estrictamente deportiva, con el objetivo de encarar una nueva etapa en la competencia.

Desde la institución expresaron un profundo agradecimiento por el trabajo realizado por el entrenador durante sus tres años al frente del equipo, destacando su profesionalismo, compromiso y respeto por el club.

Bajo su conducción, Quimsa logró importantes títulos nacionales e internacionales, dejando una huella significativa en la historia reciente de la entidad, motivo por el cual le desearon el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales.

Mientras se define el futuro del proyecto deportivo, el plantel quedará de manera interina bajo la conducción de “Lato” Santillán y Guillermo Maurino, quienes asumirán la responsabilidad de dirigir al equipo. Desde el club manifestaron plena confianza en su capacidad y compromiso para afrontar este nuevo desafío y continuar el camino competitivo en la Liga Nacional.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Detuvieron al esposo y al yerno de la mujer hallada muerta en el barrio San Jorge de Añatuya
  3. 3. Grave accidente entre una moto y un auto en la Ruta 51, a la altura de Misky Mayu
  4. 4. Un video respalda la versión de la abogada santiagueña retenida en Brasil
  5. 5. Discutió con su familia, los atacó con un palo y murió de un infarto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT