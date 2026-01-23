Quimsa se quedó sin entrenador: Leandro Ramella no continuará en el club

La institución agradeció el trabajo realizado por Leandro Ramella.

Hoy 21:23

La Asociación Atlética Quimsa informó que Leandro Ramella no continuará al frente del plantel en la presente edición de la Liga Nacional de Básquet.

La decisión fue tomada por la dirigencia en el marco de una evaluación estrictamente deportiva, con el objetivo de encarar una nueva etapa en la competencia.

Desde la institución expresaron un profundo agradecimiento por el trabajo realizado por el entrenador durante sus tres años al frente del equipo, destacando su profesionalismo, compromiso y respeto por el club.

Bajo su conducción, Quimsa logró importantes títulos nacionales e internacionales, dejando una huella significativa en la historia reciente de la entidad, motivo por el cual le desearon el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales.

Mientras se define el futuro del proyecto deportivo, el plantel quedará de manera interina bajo la conducción de “Lato” Santillán y Guillermo Maurino, quienes asumirán la responsabilidad de dirigir al equipo. Desde el club manifestaron plena confianza en su capacidad y compromiso para afrontar este nuevo desafío y continuar el camino competitivo en la Liga Nacional.