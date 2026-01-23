Detuvieron a la madre de la adolescente acusada del crimen de Jeremías Monzón

El fiscal a cargo del caso sospecha que tuvo participación en el homicidio del chico de 15 años

Hoy 21:27

Tras la viralización del video del sangriento asesinato de Jeremías Monzón, la madre de Milagros A., la adolescente detenida en un Instituto de menores de Rosario por el homicidio del chico de 15 años, fue detenida en las últimas horas, indicaron fuentes del caso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer fue apresada luego de que el fiscal de la causa reuniera pruebas en su contra como posible partícipe del crimen, por el que, también, están imputados otros dos menores de 14 años que fueron restituidos a sus familias, pese a haber sido los autores materiales del sangriento hecho, agregaron las fuentes.

Ambos están bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez y deberán acoplarse en breve al inicio escolar.

La detención fue confirmada a este medio por Bruno Rugna, abogado de Romina, la mamá de la víctima. Este martes, el penalista presentó la denuncia por la circulación en redes del video hallado en uno de los celulares secuestrados en la causa.

Al mismo tiempo, Rugna aportó al fiscal de Menores Francisco Cecchini, a cargo del caso, diferentes números de teléfono desde los que se enviaban amenazas.

Desde el inicio de la investigación, se sospechó de la participación de un adulto en el asesinato, no en la ejecución del mismo, sino con algún tipo de colaboración para cometerlo e, incluso, una de las hipótesis señala a la madre de Milagros como presunta autora intelectual, agregaron las fuentes. En ese sentido, aún resta conocer el contenido de varios dispositivos incautados durante los allanamientos.

Milagros A. fue registrada por una cámara de seguridad cuando caminaba junto a Jeremías, el 18 de diciembre, el mismo día en el que el adolescente desapareció. Cuando los investigadores lograron identificarla, no pudieron ubicarla.

El 23 de diciembre, un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías, la menor fue encontrada en buen estado de salud en la “Casa de Juan Diego”, un refugio y hogar de asistencia en el barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe. Estaba acompañada por su madre, ahora también involucrada en el expediente.

El caso volvió a poner en la agenda política la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. En la reforma del Código Penal que elabora el Gobierno se contempla una reducción de 16 a 14 años para poder juzgar menores, aunque en el pasado se ha llegado a proponer que esa tara llegue a los 13 años.

Allegados a la familia de la víctima indicaron que es probable que la senadora Patricia Bullrich, impulsora de la reforma, reciba en una o dos semanas a la madre y a la tía de Jeremías.