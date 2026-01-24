Racing pone primera en el Torneo Apertura con su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata

La “Academia” busca recuperarse luego de que se le escapara el título en el Clausura en una final para el infarto.

Racing pondrá primera en el Torneo Apertura 2026 este sábado, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con el objetivo de arrancar el año con el pie derecho. El encuentro comenzará a las 19.30, contará con VAR a cargo de Adrián Franklin y tendrá cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega con la intención de ser protagonista, luego de quedarse a las puertas del título en el Torneo Clausura 2025, donde perdió una final dramática ante Estudiantes, que igualó en tiempo de descuento y se impuso en la tanda de penales.

En la Academia se perfila la presencia desde el arranque de los dos refuerzos que llegaron en este mercado de pases: Matko Miljevic y Valentín Carboni. Ambos buscan continuidad y buen rendimiento con la mira puesta en una posible convocatoria a sus selecciones de Estados Unidos y Argentina, respectivamente, de cara al Mundial 2026.

Además del plano local, Racing tendrá un calendario cargado, ya que también disputará la Copa Sudamericana, certamen que supo conquistar en 2024, cortando una histórica sequía de 36 años sin títulos internacionales.

Por su parte, Gimnasia viene de ser uno de los animadores del último Clausura, donde alcanzó las semifinales y quedó eliminado ante su clásico rival, Estudiantes. El conjunto platense, ahora conducido por Fernando Zaniratto, mostró una identidad competitiva y aspira a volver a dar pelea en este Apertura.