El tiempo para este sábado 24 de enero en Santiago del Estero: se espera una jornada calurosa y cielo mayormente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con temperaturas elevadas. El domingo mantendría condiciones similares, con máximas que rozarán los 37 grados.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 24 de enero de 2026 se presentará con altas temperaturas en la provincia de Santiago del Estero. La jornada tendrá una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 24°C, con cielo mayormente nublado durante todo el día y sin probabilidades de precipitaciones.
Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables a lo largo de la jornada, sin cambios significativos en la nubosidad ni en la posibilidad de lluvias, lo que favorecerá un día pesado y caluroso, típico del verano santiagueño.
En tanto, el pronóstico extendido indica que el domingo 25 de enero presentará un panorama similar. Se espera una temperatura máxima de 37°C y una mínima de 25°C, nuevamente con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y sin anuncios de lluvias.
De esta manera, se prevé un fin de semana con temperaturas elevadas en Santiago del Estero, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.