Rosario Central recibe a Belgrano en el arranque del Torneo Apertura 2026

El Canalla y el Pirata se medirán este sábado desde las 22.00 en el Gigante de Arroyito, por la fecha 1.

Hoy 07:00

Rosario Central y Belgrano protagonizarán uno de los platos fuertes de la primera jornada del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará este sábado a partir de las 22.00 en el Estadio Gigante de Arroyito, con dos equipos que llegan con expectativas altas y objetivos ambiciosos para la temporada.

El conjunto rosarino viene de cerrar un 2025 histórico, al consagrarse campeón de la Liga Argentina tras imponerse en la tabla anual y obtener posteriormente el título otorgado por la Liga Profesional. No obstante, la eliminación frente a Estudiantes en los octavos de final del Clausura 2025 marcó el final del ciclo de Ariel Holan, quien anunció su salida tras ese encuentro.

Con la Copa Libertadores como uno de los grandes desafíos del año, la dirigencia apostó por Jorge Almirón para conducir al equipo en esta nueva etapa. Además, el Canalla se reforzó con nombres importantes como Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro, buscando sostener competitividad en todos los frentes.

Del otro lado estará Belgrano, que encaró el mercado de pases con una profunda renovación del plantel. El Pirata apunta al título local, un objetivo que en 2025 estuvo muy cerca de alcanzar, pero que se le escapó tras caer en las semifinales de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.

En total, el club cordobés se desprendió de 16 futbolistas, entre ellos su goleador Franco Jara, aunque logró reforzarse con regresos de peso como los de Emiliano Rigoni y Franco Vázquez, dos nombres llamados a ser determinantes en su lucha por el campeonato.

Con realidades distintas pero ambiciones compartidas, Rosario Central y Belgrano prometen un debut atractivo para abrir el Apertura 2026 en una noche que espera un Gigante de Arroyito colmado.