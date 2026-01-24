Conmoción en Australia: un niño de 12 años murió tras ser atacado por un tiburón

El pequeño jugaba en el agua con sus amigos. Saltaba desde una cornisa rocosa hacia aguas turbias del puerto de Sídney cuando sufrió el mortal ataque.

Hoy 05:24

Un chico de 12 años murió este sábado en Australia luego de permanecer internado desde el domingo pasado, tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba en el puerto de Sídney. La muerte fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por el Hospital Infantil de Randwick, al este de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El menor fue identificado como Nico Antic. En el texto, sus padres lo describieron como “un joven alegre, amigable y deportista, con un espíritu bondadoso y generoso”. “Siempre estuvo lleno de vida y así lo recordaremos”, expresaron.

La familia dijo sentirse “devastada” y agradeció el trabajo de los socorristas y del personal médico “por todo lo que hicieron para cuidar a Nico”, además de pedir respeto por su privacidad “en estos momentos tan difíciles”.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

El ataque ocurrió alrededor de las 16.20 hora local del domingo, cuando el chico se encontraba con un grupo de amigos y saltaba desde una cornisa rocosa de unos seis metros de altura hacia aguas poco profundas y turbias del puerto.

Según informó la Policía de Nueva Gales del Sur, la rápida reacción de los amigos del menor -que se lanzaron al agua para auxiliarlo antes de la llegada de los rescatistas- fue clave para asistirlo en los primeros minutos tras el ataque.

Luego, efectivos de la policía marítima lograron sacarlo del agua, le colocaron torniquetes en ambas piernas para frenar la hemorragia y lo trasladaron de urgencia a un hospital. Permaneció varios días en terapia intensiva con heridas graves en las extremidades inferiores, hasta que finalmente falleció.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque habría sido provocado por un tiburón toro, una especie habitual en el puerto de Sídney.

Entre el domingo y el martes se registraron cuatro ataques de tiburón en Australia, incluido el que terminó con la muerte del menor. En los otros casos, una persona sufrió heridas de gravedad y dos resultaron con lesiones leves.

El tiburón toro es una de las especies más conocidas en aguas australianas por su tamaño y agresividad, y por su capacidad de desplazarse tanto en aguas saladas como dulces. Esto le permite internarse en estuarios y zonas costeras con gran afluencia de bañistas y pescadores.

Estos ejemplares pueden superar los tres metros de longitud y están entre los principales responsables de encuentros entre tiburones y humanos en la costa este del país, incluida la bahía de Sídney, donde suelen ser atraídos por bancos de peces y aguas turbias, especialmente después de fuertes lluvias.

En 2025 se registraron al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, incluidos cinco casos mortales. Según una base nacional de incidentes, entre 1791 y 2025 se contabilizaron más de 1.280 ataques, de los cuales alrededor de 260 fueron fatales.