Fuerte presencia santiagueña en la primera noche del Festival Nacional de Cosquín

Con gran expectativa, la tradicional fiesta que se realiza en Córdoba tendrá su “primera luna” esta noche con la destacada participación de Los Manseros Santiagueños y Horacio Banegas.

Hoy 09:13

Llegó el día esperado por los amantes de la música folclórica. Sí, este sábado 24 de enero comienza el Festival Nacional de Cosquín. La tradicional cita se desarrollará hasta el próximo 1 de febrero, y la emblemática Plaza Próspero Molina vibrará durante nueve lunas con música, tradición y nuevas expresiones del folclore.

La primera luna, prevista para esta noche contará con figuras de gran trayectoria, entras las cuales sobresalen Los Manseros Santiagueños y Horacio Banegas. También dirán presente Jairo, Jorge Rojas y el salteño Christian Herrera, quien llega como consagración del festival 2025.

La programación continuará el domingo 25 con el Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Facundo Toro y Cazzu, mientras que el lunes 26 será el turno de Ahyre, Abel Pintos y Guitarreros.

El martes está prevista la participación de destacados artistas, entre ellos, Lázaro Caballero, Lucio “El Indio” Rojas, Paquito Ocaño, Orellana Lucca y Mariana Carrizo.

La noche del miércoles 28, Luciano Pereyra es el número principal, y también se presentarán Leandro Lovato, La Callejera y Silvia Layana.

El jueves 29, por su parte, reunirá a Los Tekis, Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune y Ceibo, mientras que el viernes 30 se presentarán Chaqueño Palavecino, Juan Fuentes y Nati Pastorutti.

El sábado 31, en la octava luna, se celebrarán los 30 años de carrera de Soledad, junto a Suna Rocha y el espectáculo especial “Juntos, la Leyenda Continúa”, con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu.

El cierre del festival será el domingo 1 de febrero, con las actuaciones de Milo J, Peteco Carabajal, Maggie Cullen, Cuti y Roberto Carabajal y Teresa Parodi.