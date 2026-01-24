Tragedia vial en el barrio Borges: motociclista murió tras derrapar sobre calle 16

El accidente se produjo minutos después de las ocho de la mañana. La víctima habría perdido el control de su rodado al pasar por un montículo de tierra.

Hoy 10:27

La muerte de un joven motociclista causó profunda conmoción en el barrio Borges, al norte de la Capital de Santiago del Estero.

Por causas que aún son materia de investigación, aunque se estima que un montículo de tierra provocó el hecho, el conductor de una motocicleta perdió al vida al precipitarse violentamente al asfalto.

Montículo (círculo en rojo) donde habría colisionado la víctima

La tragedia ocurrió sobre calle 16, entre 103 y 104 del barrio Borges, y le costó la vida a Exequiel Pacheco, un joven muchacho que vivía a escasos metros del lugar del accidente.

Profunda consternación y momentos de dolor se vivieron en la zona que en cuestión de minutos estuvo concurrida por familiares y vecinos de Pacheco.

Por jurisdicción, se hizo cargo del procedimiento personal de la comisaría Novena.